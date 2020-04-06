***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 Adet Mobil Bilye Ayıklama Makinası, üretim süreçlerinin tamamlanması ve teknik kabullerin yapılmasının ardından bugün fabrikamızda kullanıma alınmıştır. Söz konusu makina yatırımı ile birlikte çimento fabrikaları için üretilen öğütücü bilya üretim sürecinde kayıplarda azalış, verimlilikte artış sağlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835212BIST