***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.04.2020 16:01
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 Adet Mobil Bilye Ayıklama Makinası, üretim süreçlerinin tamamlanması ve teknik kabullerin yapılmasının ardından bugün fabrikamızda kullanıma alınmıştır. Söz konusu makina yatırımı ile birlikte çimento fabrikaları için üretilen öğütücü bilya üretim sürecinde kayıplarda azalış, verimlilikte artış sağlanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835212
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0546
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0471
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3371
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7,2586
18:05362,15
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 11,58
|Açılış
|: 362,15
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
362,46
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3252
|8,3670
|% 1,06
|
|Frank
|6,9098
|6,9514
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7996
|1,8086
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.661
|41,67
|
|Altın Gr.
|361
|362
|11,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,15
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
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