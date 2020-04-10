***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 1 Adet Metal Talaş Sıkıştırma Makinası üretimi için AYMAS firması ile kdv hariç 125.000 Avro bedel üzerinden 10.04.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu özel üretim makinanın takriben 3 ay sonra fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Bu makina yatırımı ile birlikte talaşlı üretim merkezimizdeki CNC tezgahlardan çıkan talaşların metal ergitmeye geri kazandırılması neticesinde hammadde verimi artacak ve üretim maliyetleri düşecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837224BIST