***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.04.2020 17:06
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 1 Adet Metal Talaş Sıkıştırma Makinası üretimi için AYMAS firması ile kdv hariç 125.000 Avro bedel üzerinden 10.04.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu özel üretim makinanın takriben 3 ay sonra fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Bu makina yatırımı ile birlikte talaşlı üretim merkezimizdeki CNC tezgahlardan çıkan talaşların metal ergitmeye geri kazandırılması neticesinde hammadde verimi artacak ve üretim maliyetleri düşecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837224
BIST
18:0596.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 636,53
|Açılış
|: 96.201
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|Önceki Kapanış
|: 95.834
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97.483
En Düşük
95.352
18:056,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,7257
En Düşük
6,6547
18:057,3417
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|: 0,69%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 363,62
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3334
|8,3752
|% 0,62
|
|Frank
|6,9121
|6,9537
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7758
|1,7847
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.324
|2.380
|0,60
|
|Tam
|2.388
|2.450
|4,40
|
|Yarım
|1.162
|1.192
|0,30
|
|Çeyrek
|583
|596
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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