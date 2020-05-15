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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

15.05.2020 13:28
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet taşlama makinesi alımı için 574,000 Euro bedelle Japon Koyoma firması ile anlaşılmıştır. Söz konusu özel üretim makinelerin 6 ay içinde üretiminin tamamlanıp fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Fon kullanım yeri raporunda 2 adet taşlama makinesi alımı için 440,000 Euro bedel öngörülmüş ise de makinelerden biri planlanandan daha büyük ve üst model alındığından maliyet yükselmiştir. Bu makine yatırımları ile birlikte Mercedes, MAN ve Ford firmalarına ürettiğimiz parçaların hem daha kaliteli ve hatadan arınmış olması sağlanacak, hem de üretimde maliyet avantajı sağlanacaktır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845345


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 1,12  
Altın Gr. 380 380 -3,94  
Cumhuriyet 2.451 2.500 -10,90  
Tam 2.522 2.565 -11,10  
Yarım 1.231 1.254 -5,50  
Çeyrek 616 627 -2,70  
Gümüş.Ons 17,09 17,13 0,14  
Gümüş Gr. 3,74 3,75 -0,01  
B. Petrol 35,14 35,14 0,33  
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