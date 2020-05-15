***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.05.2020 13:28
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet taşlama makinesi alımı için 574,000 Euro bedelle Japon Koyoma firması ile anlaşılmıştır. Söz konusu özel üretim makinelerin 6 ay içinde üretiminin tamamlanıp fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Fon kullanım yeri raporunda 2 adet taşlama makinesi alımı için 440,000 Euro bedel öngörülmüş ise de makinelerden biri planlanandan daha büyük ve üst model alındığından maliyet yükselmiştir. Bu makine yatırımları ile birlikte Mercedes, MAN ve Ford firmalarına ürettiğimiz parçaların hem daha kaliteli ve hatadan arınmış olması sağlanacak, hem de üretimde maliyet avantajı sağlanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845345
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7923
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,0932
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0737
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05379,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -3,92
|Açılış
|: 379,75
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DARDL
|9,39
|2.811.730
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3242
|8,3660
|% -0,57
|
|Frank
|6,9893
|7,0314
|% -1,01
|
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,12
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.500
|-10,90
|
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,10
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,50
|
|Çeyrek
|616
|627
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|0,33
|