***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet taşlama makinesi alımı için 574,000 Euro bedelle Japon Koyoma firması ile anlaşılmıştır. Söz konusu özel üretim makinelerin 6 ay içinde üretiminin tamamlanıp fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Fon kullanım yeri raporunda 2 adet taşlama makinesi alımı için 440,000 Euro bedel öngörülmüş ise de makinelerden biri planlanandan daha büyük ve üst model alındığından maliyet yükselmiştir. Bu makine yatırımları ile birlikte Mercedes, MAN ve Ford firmalarına ürettiğimiz parçaların hem daha kaliteli ve hatadan arınmış olması sağlanacak, hem de üretimde maliyet avantajı sağlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845345BIST