***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.06.2020 17:53
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için yeni teknoloji hatlarda Dünyanın en büyük üreticilerinden DISA Industries A/S (Danimarka) ile 895.000 Avro bedel ile sözleşme bugün (04.06.2020) imzalanmıştır. Söz konusu hattın, kum hazırlama mixerleri ve üniteleri ile beraber 6 ay içinde tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Bu yeni hat yatırımı ile birlikte pik parça ve sfero parça üretim kapasitemiz artacak, üretim hataları azalacak, hat hızı ve büyüklüğü sebebiyle maliyetlerimiz azalacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849188
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0351
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0853
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05371,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,59
|Açılış
|: 371,54
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.445.436
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.026.278
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.313.381.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.347
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.052.314.199
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.032.559
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.824.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.824.591
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.052.314.199
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|279.073.174
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.637.216
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.272.502
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4940
|8,5366
|% 0,54
|
|Frank
|7,0407
|7,0831
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|13,92
|
|Altın Gr.
|371
|372
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|18,20
|
|Tam
|2.485
|2.516
|18,70
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|9,10
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,41
|