***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için yeni teknoloji hatlarda Dünyanın en büyük üreticilerinden DISA Industries A/S (Danimarka) ile 895.000 Avro bedel ile sözleşme bugün (04.06.2020) imzalanmıştır. Söz konusu hattın, kum hazırlama mixerleri ve üniteleri ile beraber 6 ay içinde tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Bu yeni hat yatırımı ile birlikte pik parça ve sfero parça üretim kapasitemiz artacak, üretim hataları azalacak, hat hızı ve büyüklüğü sebebiyle maliyetlerimiz azalacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849188BIST