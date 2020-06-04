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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

04.06.2020 17:53
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için yeni teknoloji hatlarda Dünyanın en büyük üreticilerinden DISA Industries A/S (Danimarka) ile 895.000 Avro bedel ile sözleşme bugün (04.06.2020) imzalanmıştır. Söz konusu hattın, kum hazırlama mixerleri ve üniteleri ile beraber 6 ay içinde  tamamlanıp,  fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Bu yeni hat yatırımı ile birlikte pik parça ve sfero parça üretim kapasitemiz artacak, üretim hataları azalacak, hat hızı ve büyüklüğü sebebiyle maliyetlerimiz azalacaktır.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849188


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Frank 7,0407 7,0831 % 0,83  
Riyal 1,7943 1,8033 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 13,92  
Altın Gr. 371 372 3,68  
Cumhuriyet 2.414 2.445 18,20  
Tam 2.485 2.516 18,70  
Yarım 1.213 1.228 9,10  
Çeyrek 606 614 4,60  
Gümüş.Ons 17,72 17,77 0,10  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,03  
B. Petrol 39,38 39,38 -0,41  
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