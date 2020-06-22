***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.06.2020 16:20
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakit sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852303
BIST
16:13115.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.667,53
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
16:136,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
16:137,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
16:13386,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,36
|Açılış
|: 386,36
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.965.462
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|377.758.714
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|85.829.116
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.218.809
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.679.292
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,02
|287.504.594
|% -7,08
|
|TSGYO
|3,41
|20.438.794
|% -6,83
|
|SNPAM
|7,39
|15.545.202
|% -6,22
|
|NIBAS
|9,01
|17.142.201
|% -5,95
|
|GARAN
|8,56
|1.883.908.990
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,42
|1.502.579.263
|% 2,65
|
|HALKB
|6,50
|1.150.773.883
|% 6,38
|
|THYAO
|12,68
|1.081.238.975
|% 1,28
|
|AKBNK
|6,15
|859.978.864
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,90
|641.981.642
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.502.579.263
|% 2,65
|
|GARAN
|8,56
|1.883.908.990
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|603.160.809
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|443.093.844
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4775
|8,5200
|% 0,59
|
|Frank
|7,1840
|7,2273
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|11,60
|
|Altın Gr.
|386
|387
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.522
|35,80
|
|Tam
|2.575
|2.586
|34,70
|
|Yarım
|1.255
|1.265
|17,90
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,10
|
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