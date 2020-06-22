***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakit sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852303BIST