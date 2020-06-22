***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.06.2020 17:46
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yapılan Fon Kullanım Raporu duyurusu ekinde yer alan raporun eksik çıkması nedeniyle duyurunun tekrarlanmasıdır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852346
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7163
En Düşük
7,6418
18:05386,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,93
|Açılış
|: 386,87
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4944
|8,5370
|% 0,79
|
|Frank
|7,1929
|7,2363
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8184
|1,8275
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|13,18
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.525
|38,90
|
|Tam
|2.576
|2.589
|37,90
|
|Yarım
|1.255
|1.267
|19,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,75
|42,75
|0,56
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