***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Soğutma Üniteleri için kalıp kum soğutma teknolojilerinde lider firmalardan Simpson Technologies GmbH (Almanya) ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu özel üretim soğutma ünitesi, parça ve bilya dökümlerinde sıcaklık ve kalıp sertliğini optimum ayarlara getirmek suretiyle ürün kalitemizi arttıracaktır. Bu yeni ünitenin 5 ay içinde üretiminin tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.Ayrıca, Japon Takisawa marka Nex 110 modeli 2 eksenli ilave bir CNC tezgahı alınmış, fabrikamızda bu hafta üretime geçmiştir. Anılan yatırımların toplam bedeli 284.000 Avro'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853485BIST