***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.06.2020 15:30
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Soğutma Üniteleri için kalıp kum soğutma teknolojilerinde lider firmalardan Simpson Technologies GmbH (Almanya) ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu özel üretim soğutma ünitesi, parça ve bilya dökümlerinde sıcaklık ve kalıp sertliğini optimum ayarlara getirmek suretiyle ürün kalitemizi arttıracaktır. Bu yeni ünitenin 5 ay içinde üretiminin tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.
Ayrıca, Japon Takisawa marka Nex 110 modeli 2 eksenli ilave bir CNC tezgahı alınmış, fabrikamızda bu hafta üretime geçmiştir. Anılan yatırımların toplam bedeli 284.000 Avro'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853485
BIST
16:43116.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 640,89
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
16:436,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
16:437,6844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7159
En Düşük
7,6716
16:43390,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 390,18
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.271.739
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|103.910.055
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.517
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.471.043
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.355.593
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|GLBMD
|4,50
|18.500.877
|% -6,64
|
|ULAS
|6,05
|9.568.257
|% -5,76
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,24
|2.063.170.331
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,05
|1.839.381.401
|% 6,77
|
|GARAN
|8,51
|1.017.514.727
|% -0,23
|
|KARSN
|2,93
|763.553.524
|% 3,17
|
|THYAO
|12,57
|680.915.836
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,05
|1.839.381.401
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,24
|2.063.170.331
|% 3,85
|
|IHLGM
|1,69
|601.135.269
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,45
|414.331.646
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|763.553.524
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4188
|8,4610
|% 0,15
|
|Frank
|7,1940
|7,2373
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-3,20
|
|Altın Gr.
|389
|390
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.540
|-11,20
|
|Tam
|2.595
|2.606
|-11,50
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-5,70
|
|Çeyrek
|630
|638
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-0,65
|