***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
07.07.2020 12:46
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayarak tasarruf sağlanması amacıyla planlanan 5,9 MWe kurulu gücündeki "Güneş Enerji Santralinin Kapasite Artışı"na ilişkin, Çevresel Etki Değerlendirmesinin konu alındığı "Proje Tanıtım Dosyası" nın Kırşehir Valiliğince değerlendirilmesi neticesinde ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca "Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı" projesine "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği bugün öğrenilmiştir.
Yine bu bağlamda, güneş enerji santralinin kurulacağı Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Erevik Mahallesi, Özbağ Mevkiinde bulunan 451 ada 1 nolu parsele ilişkin "Arazi Sınıf Tespiti" talebimiz Kırşehir Valiliği tarafından değerlendirilmiş ve "parselin vasfının tarımsal nitelikli arazi olmaması ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalmaması nedeniyle, 451 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı" bildirilmiştir.
Söz konusu kararlar sonrasında, yatırımı planlanan Güneş Enerji Santrali için "Çağrı Mektubu" müracaatı yapılmasının önünde bir engel kalmadığı değerlendirilmektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855776
BIST
14:00118.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 185,44
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:006,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:007,7537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:00392,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,51
|Açılış
|: 392,24
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.019.443
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|38.765.532
|% 9,96
|
|KLGYO
|5,01
|126.086.931
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|148.087.185
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.184.782
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.537.151
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,12
|66.912.429
|% -8,50
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.145.766
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,18
|2.315.618.437
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.293.846.387
|% 3,52
|
|GARAN
|8,33
|1.004.698.460
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,79
|790.260.059
|% -0,11
|
|TUPRS
|88,40
|658.972.784
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,18
|2.315.618.437
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.293.846.387
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,90
|571.039.692
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,77
|424.366.690
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|471.812.232
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5495
|8,5924
|% 0,05
|
|Frank
|7,2424
|7,2861
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,98
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,40
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,70
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|