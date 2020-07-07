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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

07.07.2020 12:46
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz tarafından fabrikamızın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayarak tasarruf sağlanması  amacıyla planlanan 5,9 MWe kurulu gücündeki "Güneş Enerji Santralinin Kapasite Artışı"na ilişkin, Çevresel Etki Değerlendirmesinin konu alındığı "Proje Tanıtım Dosyası" nın Kırşehir Valiliğince değerlendirilmesi neticesinde ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca "Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı" projesine "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"   kararı verildiği bugün öğrenilmiştir.
Yine bu bağlamda, güneş enerji santralinin kurulacağı  Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Erevik Mahallesi, Özbağ Mevkiinde bulunan 451 ada 1 nolu parsele ilişkin "Arazi Sınıf Tespiti" talebimiz Kırşehir Valiliği tarafından değerlendirilmiş ve "parselin vasfının tarımsal nitelikli arazi olmaması ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalmaması nedeniyle, 451 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı" bildirilmiştir.
Söz konusu kararlar sonrasında, yatırımı planlanan Güneş Enerji Santrali için  "Çağrı Mektubu" müracaatı yapılmasının önünde bir engel kalmadığı değerlendirilmektedir.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855776


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