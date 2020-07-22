***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri" 2. hattının yapımı için Heinrich Wagner Sinto (HWS-Almanya) firması ile 2.750.000 Avro bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz için özel olarak Almanya'da üretilecek söz konusu yeni hat, mevcut hatlarımızdan daha büyük ve iki katından daha hızlı olacaktır. Bu yeni hattın, 8 ay içinde üretiminin tamamlanıp, nakliye ( 1 ay süreceği öngörülmektedir), montaj ve deneme süreçlerinden (4 ay süreceği öngörülmektedir) sonra 13 ay içinde fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Söz konusu hat yatırımı ile birlikte özellikle otomotiv parça üretim kapasitemiz artacak, üretim hataları düşecek, hat hızı ve büyüklüğü sebebiyle maliyetlerimiz azalacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861123BIST