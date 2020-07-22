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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

22.07.2020 13:27
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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri"  2. hattının yapımı için Heinrich Wagner Sinto (HWS-Almanya) firması ile 2.750.000 Avro bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz için özel olarak  Almanya'da üretilecek söz konusu  yeni hat, mevcut hatlarımızdan daha büyük ve iki katından daha hızlı olacaktır. Bu yeni hattın,  8 ay içinde üretiminin tamamlanıp, nakliye ( 1 ay süreceği öngörülmektedir), montaj ve deneme süreçlerinden (4 ay süreceği öngörülmektedir) sonra 13 ay içinde fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Söz konusu hat yatırımı ile birlikte özellikle otomotiv parça üretim kapasitemiz artacak, üretim hataları düşecek, hat hızı ve büyüklüğü sebebiyle maliyetlerimiz azalacaktır. 
 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861123


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 15,41  
Altın Gr. 409 409 5,15  
Cumhuriyet 2.714 2.755 23,00  
Tam 2.736 2.748 32,70  
Yarım 1.328 1.344 16,00  
Çeyrek 666 673 8,00  
Gümüş.Ons 21,99 22,02 0,71  
Gümüş Gr. 4,84 4,85 0,18  
B. Petrol 43,88 43,88 -0,44  
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