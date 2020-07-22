***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.07.2020 13:27
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri" 2. hattının yapımı için Heinrich Wagner Sinto (HWS-Almanya) firması ile 2.750.000 Avro bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz için özel olarak Almanya'da üretilecek söz konusu yeni hat, mevcut hatlarımızdan daha büyük ve iki katından daha hızlı olacaktır. Bu yeni hattın, 8 ay içinde üretiminin tamamlanıp, nakliye ( 1 ay süreceği öngörülmektedir), montaj ve deneme süreçlerinden (4 ay süreceği öngörülmektedir) sonra 13 ay içinde fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir. Söz konusu hat yatırımı ile birlikte özellikle otomotiv parça üretim kapasitemiz artacak, üretim hataları düşecek, hat hızı ve büyüklüğü sebebiyle maliyetlerimiz azalacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861123
BIST
13:20118.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 808,27
|Açılış
|: 118.816
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|Önceki Kapanış
|: 118.042
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119.372
En Düşük
117.536
13:206,8447
En Yüksek
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|Açılış
|: 408,96
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|Önceki Kapanış
|: 403,81
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410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.398.039
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.898.587
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.353.783
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|53.532.545
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,66
|79.330.116
|% -7,34
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,38
|2.931.506.859
|% 5,31
|
|ASELS
|33,24
|926.786.230
|% 2,78
|
|GARAN
|8,03
|518.399.104
|% 1,13
|
|AFYON
|4,78
|414.035.177
|% 2,58
|
|KRDMD
|3,11
|339.003.048
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,38
|2.931.506.859
|% 5,31
|
|KRDMD
|3,11
|339.003.048
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,77
|187.781.874
|% 1,14
|
|CEMAS
|1,74
|151.155.977
|% 0,00
|
|AFYON
|4,78
|414.035.177
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6578
|8,7012
|% 0,00
|
|Frank
|7,3162
|7,3603
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|15,41
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,15
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|23,00
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,70
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|16,00
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|4,84
|4,85
|0,18
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,44
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