***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması CMS Çetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Şti. ile 550.000 Avro fiyatla bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu kum hazırlama sistemi, yeni alınan ve Aralık ayında kurulumu tamamlanması planlanan DISA hattımız için kullanılacak olup inşaatları ile beraber 5 ay içinde üretiminin tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866057BIST