***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.08.2020 16:58
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması CMS Çetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Şti. ile 550.000 Avro fiyatla bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu kum hazırlama sistemi, yeni alınan ve Aralık ayında kurulumu tamamlanması planlanan DISA hattımız için kullanılacak olup inşaatları ile beraber 5 ay içinde üretiminin tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866057
BIST
16:511.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -45,20
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.094
En Düşük
1.038
16:517,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 482,83
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|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.069.308
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.715.481
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.397.495
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.440.563
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.367.884
|% 9,91
|
|KONYA
|388,80
|35.544.633
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.868.574
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.485
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.178.278
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.081.786.426
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.251.203.223
|% -3,10
|
|SISE
|5,91
|1.010.259.070
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,75
|995.760.632
|% -5,38
|
|ASELS
|15,70
|913.401.757
|% -6,77
|
|EKGYO
|1,93
|2.081.786.426
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|559.870.298
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,06
|454.990.690
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,75
|995.760.632
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|755.244.963
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5353
|9,5831
|% 3,50
|
|Frank
|7,9501
|7,9980
|% 2,91
|
|Riyal
|1,9301
|1,9398
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|23,41
|
|Altın Gr.
|482
|482
|19,82
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.318
|223,70
|
|Tam
|3.293
|3.434
|249,80
|
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,80
|
|Çeyrek
|802
|837
|58,70
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|