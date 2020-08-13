***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.08.2020 13:40
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.07.2020 tarihinde KAP'da bildirdiğimiz kalıplama hattı ve kum hazırlama üniteleri yatırımımız ve müştemilatı, 24.06.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz 19.06.2020 tarihli ve 511679 nolu yatırım teşvik belgemize müraacatımız üzerine 3 milyon avro olarak eklenmiştir. Söz konusu yatırım için yatırım teşvik belgemizde bulunan KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz ve Kar Payı Desteği unsurlarını kapsamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868568
BIST
14:551.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:557,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:558,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:55455,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,77
|Açılış
|: 455,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MSGYO
|4,18
|38.002.865
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.907.892
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|7.935.217
|% 9,95
|
|KLGYO
|9,31
|40.330.281
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,80
|95.695.809
|% -9,59
|
|RTALB
|43,34
|439.474.512
|% -9,14
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,05
|776.196.650
|% 1,67
|
|ASELS
|17,99
|628.797.071
|% 1,35
|
|GARAN
|7,05
|610.218.064
|% -0,28
|
|THYAO
|11,23
|591.496.228
|% -1,66
|
|KARSN
|3,21
|579.308.431
|% 4,90
|
|EKGYO
|2,04
|516.636.868
|% 0,00
|
|KARSN
|3,21
|579.308.431
|% 4,90
|
|KRDMD
|2,93
|528.247.057
|% -2,98
|
|SKBNK
|1,55
|259.698.383
|% 2,65
|
|ODAS
|2,54
|346.992.612
|% 0,40
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3300
|7,3369
|% 0,04
|
|Euro
|8,6762
|8,6914
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,5815
|9,6295
|% 0,56
|
|Frank
|8,0208
|8,0691
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9499
|1,9597
|% 0,02
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|10,16
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|0,55
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|0,26
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,25
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,23
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|-0,07
|