***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.07.2020 tarihinde KAP'da bildirdiğimiz kalıplama hattı ve kum hazırlama üniteleri yatırımımız ve müştemilatı, 24.06.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz 19.06.2020 tarihli ve 511679 nolu yatırım teşvik belgemize müraacatımız üzerine 3 milyon avro olarak eklenmiştir. Söz konusu yatırım için yatırım teşvik belgemizde bulunan KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz ve Kar Payı Desteği unsurlarını kapsamaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868568BIST