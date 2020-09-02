***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.09.2020 12:58
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen Soğutma Üniteleri için 30 Haziran 2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz birinci yeni dikey hattımızın soğutma ünitelerine ek olarak, ikinci yeni yatay hattımızla beraber kullanılacak mixer ve soğutma ünitelerinin yapımı için Simpson Technologies GmbH (Almanya) ile 550.000 Avro tutarında yeni bir anlaşma yapılmıştır. Söz konusu özel üretim mixer ve soğutma üniteleri, parça ve bilya dökümlerinde sıcaklık ve kalıp sertliğini optimum ayarlara getireceğinden ürün kalitemizi arttıracaktır. Bu yeni ünitelerin 8 ay içinde üretiminin tamamlanıp, fabrikamızda kullanıma geçmesi beklenmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872918
BIST
14:121.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.086
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|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:127,3849
En Yüksek
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|: 0,23%
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|: 466,67
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468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PKENT
|1.131,30
|4.490.487
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|11.316.512
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,38
|68.548.927
|% -7,40
|
|RALYH
|5,67
|8.986.078
|% -5,81
|
|OZBAL
|6,90
|108.925.497
|% -5,74
|
|FENER
|30,90
|611.281.784
|% 9,57
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|436.422.386
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|204.064.801
|% 1,14
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,91
|86.393.233
|% 7,06
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3821
|7,3852
|% 0,24
|
|Euro
|8,7506
|8,7549
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8357
|9,8850
|% 0,08
|
|Frank
|8,0727
|8,1213
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% 0,23
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
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