***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen Şirketimizin döküm faaliyetlerinde, özellikle ergitme safhasında yer alan indüksiyon ve döküm ocaklarında, kullanılan yüksek miktarlardaki elektrik enerjisi nedeniyle katlanılan yüksek elektrik maliyetlerini düşürmek üzere Kırşehir'deki fabrika arazisinin bulunduğu parselde yaklaşık 80 dönümlük alanda güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için gerekli izinler alınmış, altyapı hazırlanmış ve projenin yapımı için Solargüç Enerji Sistemleri A.Ş. ile 2.868.000 ABD Doları bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu GES'te HT-SAEE firmasının Türkiye'deki fabrikasında üretilen 400 W gücünde güneş enerji panelleri kullanılacaktır. PV paneller Bifacial Perc teknolojisine sahip olup yansıyan güneş ışınlarını da elektrik enerjisine dönüştürerek verimliliği ve enerji üretimini Mono Perc panellere göre %10 artırabilmektedir. Türkiye'de uygulanan ilk Bifacial Güneş Enerjisi Santralı olma özelliğine sahip olacak santralın 2021 yılı Nisan ayında devreye alınması planlanmıştır. Proje tamamlandığında 5900 kWe elektrik enerjisi üretme kapasitesinde olacak olup, Şirketimizin yıllık enerji ihtiyacının 10.504.000 kWh kadarını söz konusu GES'ten sağlayacağı beklenmektedir. Böylelikle yıllık enerji maliyetindeki azalmanın 800.000 ABD Doları civarında olacağı hesaplanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882360BIST