***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.10.2020 12:33
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.04.2020 tarihinde duyurduğumuz Japon Yamazaki Mazak firması ile yapılan sözleşme gereği Japonya'da özel üretimi yapılan SmoothC Kontrollü Yamazaki Mazak C eksenli Mega Turn 500M CNC Tezgah'ın fabrikamızda kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
10.04.2020 tarihinde duyurduğumuz AYMAS firması ile yapılan sözleşme gereği özel üretimi yapılan Metal Talaş Sıkıştırma Makinasının kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
15.05.2020 tarihinde duyurduğumuz Japon Koyoma firması ile yapılan sözleşme gereği Japonya'da üretilen 2 adet taşlama makinesinin fabrikamızda kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882545
BIST
13:491.212
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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|AKSGY
|4,18
|76.345.990
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.453.434
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.244.977
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.209.736
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.427.638
|% 9,99
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|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
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|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.961.900
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.063.979.710
|% 1,02
|
|GARAN
|7,53
|1.009.001.583
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,13
|589.485.382
|% 6,50
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|ASELS
|18,25
|546.418.771
|% 0,83
|
|ISFIN
|4,20
|500.339.575
|% 3,70
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|SKBNK
|2,13
|589.485.382
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|439.122.756
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,51
|464.162.034
|% 7,26
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|SISE
|6,93
|1.063.979.710
|% 1,02
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|IHLAS
|1,27
|176.846.137
|% 5,83
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8914
|7,8957
|% 0,22
|
|Euro
|9,3240
|9,3287
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1947
|10,2458
|% 0,26
|
|Frank
|8,6592
|8,7114
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0972
|2,1077
|% 0,19
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|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,52
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,46
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|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-7,19
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-3,47
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,74
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|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,21
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|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
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