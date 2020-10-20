***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.04.2020 tarihinde duyurduğumuz Japon Yamazaki Mazak firması ile yapılan sözleşme gereği Japonya'da özel üretimi yapılan SmoothC Kontrollü Yamazaki Mazak C eksenli Mega Turn 500M CNC Tezgah'ın fabrikamızda kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir.10.04.2020 tarihinde duyurduğumuz AYMAS firması ile yapılan sözleşme gereği özel üretimi yapılan Metal Talaş Sıkıştırma Makinasının kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir.15.05.2020 tarihinde duyurduğumuz Japon Koyoma firması ile yapılan sözleşme gereği Japonya'da üretilen 2 adet taşlama makinesinin fabrikamızda kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882545BIST