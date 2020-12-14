***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.12.2020 16:59
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP 'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen HWS hattı için kum sistemi, dereceler ve döküm arabaları alımı ve montajı ile ilgili yüklenici Çetin Döküm Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. ile toplam 1.325.000 Euro tutarındaki anlaşma 14.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu ekipmanlar özel olarak üretilecek olup 6 ay içinde montajının tamamlanıp fabrikamızda hizmete geçmesi beklenmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893051
BIST
16:551.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,09
|Açılış
|: 1.378
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|Önceki Kapanış
|: 1.371
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1.394
En Düşük
1.378
16:557,8506
En Yüksek
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468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:53
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|351.815.105
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|351.815.105
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|217.363.092
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,91
|2.002.630.273
|% 2,51
|
|SISE
|7,36
|1.991.390.551
|% 1,80
|
|GARAN
|9,74
|1.843.131.937
|% 2,20
|
|THYAO
|12,66
|1.710.819.234
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,11
|1.585.899.189
|% 1,26
|
|PETKM
|4,91
|2.002.630.273
|% 2,51
|
|ODAS
|3,96
|1.280.198.683
|% 8,49
|
|YKBNK
|3,09
|862.514.505
|% 3,00
|
|SISE
|7,36
|1.991.390.551
|% 1,80
|
|IHLAS
|1,39
|337.743.191
|% 7,75
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8477
|7,8530
|% 0,14
|
|Euro
|9,5504
|9,5581
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,5204
|10,5731
|% 1,73
|
|Frank
|8,8472
|8,9005
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0917
|2,1022
|% 0,34
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-8,83
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-17,41
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-8,42
|
|Çeyrek
|741
|758
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|0,70
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