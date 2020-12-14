***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.11.2019 tarihinde KAP 'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen HWS hattı için kum sistemi, dereceler ve döküm arabaları alımı ve montajı ile ilgili yüklenici Çetin Döküm Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. ile toplam 1.325.000 Euro tutarındaki anlaşma 14.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu ekipmanlar özel olarak üretilecek olup 6 ay içinde montajının tamamlanıp fabrikamızda hizmete geçmesi beklenmektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893051BIST