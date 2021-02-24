***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.02.2021 16:26
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.08.2020 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması çerçevesinde CMS Çetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Şti. DISA hattımız için sistemi tamamlamış olup, fabrikamızda çalışır durumda teslim alınmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912213
BIST
17:591.485
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -32,47
|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
|: 1.518
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1.523
En Düşük
1.485
17:597,2378
En Yüksek
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|: 1,87%
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|: 412,53
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417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DOBUR
|20,24
|2.934.111
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.941.754
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|2.596.767
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.178.297
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|4.434.040
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|GUBRF
|74,05
|1.984.952.129
|% -9,97
|
|KOZAL
|134,20
|2.425.615.272
|% 0,60
|
|THYAO
|12,82
|2.243.388.123
|% -1,54
|
|PETKM
|5,15
|1.991.570.737
|% -5,16
|
|GUBRF
|74,05
|1.984.952.129
|% -9,97
|
|SASA
|39,94
|1.924.359.351
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.109.586.768
|% -2,99
|
|PETKM
|5,15
|1.991.570.737
|% -5,16
|
|TSKB
|1,76
|603.531.303
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,90
|298.420.138
|% -9,09
|
|ODAS
|4,02
|1.231.860.170
|% 1,01
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2317
|7,2352
|% 1,83
|
|Euro
|8,7685
|8,7739
|% 1,59
|
|Sterlin
|10,1563
|10,2072
|% 1,57
|
|Frank
|7,9153
|7,9629
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9190
|1,9286
|% 1,57
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-16,70
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,96
|