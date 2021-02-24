***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.08.2020 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri için Kum Hazırlama Sistemi yapım anlaşması çerçevesinde CMS Çetin Döküm Makina San. Tic. Ltd. Şti. DISA hattımız için sistemi tamamlamış olup, fabrikamızda çalışır durumda teslim alınmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912213BIST