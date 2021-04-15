***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.04.2021 16:24
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP 'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen yatırımlardan 3 adet taşlama makinası alımı için sipariş 15.04.2021 tarihinde verilmiştir. PS Auto Grinding şirketinden alınacak Koyama marka 3 adet Japon Otomatik Taşlama makinesi (400 TT-S 500 TT ve 500 TT-XXL modeller) Çemas'a özel olarak üretilecek olup, 6 ay içinde hizmete alınması beklenmektedir. Makinaların fabrikamıza teslim fiyatı toplam 989.000 Euro'dur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928524
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.406
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 454,29
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463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0627
|8,0654
|% 0,73
|
|Euro
|9,6659
|9,6783
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,1156
|11,1714
|% 1,00
|
|Frank
|8,7352
|8,7878
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1446
|2,1553
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,86
|66,86
|-0,08
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