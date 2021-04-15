***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP 'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen yatırımlardan 3 adet taşlama makinası alımı için sipariş 15.04.2021 tarihinde verilmiştir. PS Auto Grinding şirketinden alınacak Koyama marka 3 adet Japon Otomatik Taşlama makinesi (400 TT-S 500 TT ve 500 TT-XXL modeller) Çemas'a özel olarak üretilecek olup, 6 ay içinde hizmete alınması beklenmektedir. Makinaların fabrikamıza teslim fiyatı toplam 989.000 Euro'dur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928524BIST