***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen yatırımlardan tamburlu temizleme makinasının İtalyan OMSG şirketinden satın alınması için 16.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çemaş'a özel değişikliklerle üretilecek makinenin modeli TUMBLAST SG10 H230 olup, 6 ay içinde hizmete alınması beklenmektedir. Makinanın fabrikamıza teslim fiyatı 269.000 Euro'dur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928758BIST