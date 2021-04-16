***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.04.2021 13:40
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda belirtilen yatırımlardan tamburlu temizleme makinasının İtalyan OMSG şirketinden satın alınması için 16.04.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çemaş'a özel değişikliklerle üretilecek makinenin modeli TUMBLAST SG10 H230 olup, 6 ay içinde hizmete alınması beklenmektedir. Makinanın fabrikamıza teslim fiyatı 269.000 Euro'dur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928758
BIST
18:051.408
En Yüksek
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|: 0,03%
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|: 1.406
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En Düşük
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463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|360.855,00
|360.855
|% 10,00
|
|SONME
|39,70
|4.560.458
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|193.153.535
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|469.643
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.575.037
|% 9,95
|
|RYSAS
|3,30
|14.624.888
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|112.005.562
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|12.507.765
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.172.165
|% -9,99
|
|KRTEK
|13,17
|7.501.196
|% -9,98
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|EREGL
|18,34
|1.373.899.467
|% 1,72
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|PETKM
|6,33
|597.185.111
|% -1,25
|
|FROTO
|185,20
|562.646.486
|% 4,16
|
|GARAN
|7,28
|1.762.269.427
|% -0,41
|
|ODAS
|3,35
|779.840.311
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,89
|411.300.196
|% 2,72
|
|YKBNK
|2,16
|452.099.281
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|167.798.009
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0604
|8,0614
|% 0,68
|
|Euro
|9,6692
|9,6770
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,1278
|11,1836
|% 1,11
|
|Frank
|8,7320
|8,7846
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1439
|2,1546
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|13,27
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,91
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|66,71
|66,71
|-0,23
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