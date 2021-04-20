***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.04.2021 13:23
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.06.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile duyurduğumuz "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri" işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için DISA Industries A/S (Danimarka) ile imzalanan sözleşme çerçevesinde imalatı ve kurulumu yapılan üretim hattımız, kum hazırlama mikserleri ve üniteleri ile beraber üretime geçmiştir. Bu son teknoloji üretim hattının verimliliğinin de ilerleyen aylarda tedricen artması ile beraber, hem yurtdışı müşterilerimizin 2021 yılı başından itibaren yüzde 30'un üzerinde artan siparişlerine karşılık verilmesi hem de farklı ürünlerin üretimine geçilmesi mümkün olacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929614
BIST
13:421.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.376
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|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.386
En Düşük
1.357
13:428,1121
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|: 0,29%
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13:429,7810
En Yüksek
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|Açılış
|: 461,35
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
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462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:42
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.406.229
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.842.182
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,05
|8.403.279
|% 6,06
|
|DESA
|15,27
|20.175.963
|% 6,04
|
|SAMAT
|4,23
|13.204.401
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.236.411
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,12
|874.764.195
|% 1,71
|
|EREGL
|18,07
|682.384.103
|% -0,50
|
|PETKM
|6,57
|500.597.697
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,23
|428.517.526
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,82
|336.752.009
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|336.752.009
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|172.503.969
|% -1,55
|
|GARAN
|7,12
|874.764.195
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|242.551.479
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,10
|96.929.848
|% -0,90
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1095
|8,1121
|% 0,29
|
|Euro
|9,7753
|9,7810
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,3005
|11,3571
|% 0,23
|
|Frank
|8,8242
|8,8774
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1551
|2,1659
|% 0,26
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,41
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|2,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|0,59
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|0,29
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|0,64
|