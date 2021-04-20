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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

20.04.2021 13:23



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

04.06.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile duyurduğumuz "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri" işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için DISA Industries A/S (Danimarka) ile imzalanan sözleşme çerçevesinde imalatı ve kurulumu yapılan üretim hattımız, kum hazırlama mikserleri ve üniteleri ile beraber üretime geçmiştir. Bu son teknoloji üretim hattının verimliliğinin de ilerleyen aylarda tedricen artması ile beraber, hem yurtdışı müşterilerimizin 2021 yılı başından itibaren yüzde 30'un üzerinde artan siparişlerine karşılık verilmesi hem de farklı ürünlerin üretimine geçilmesi mümkün olacaktır.
Saygılarımızla,
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929614


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Tam 3.039 3.116 0,59  
Yarım 1.469 1.507 0,29  
Çeyrek 737 754 0,14  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,07  
Gümüş Gr. 6,74 6,75 0,04  
B. Petrol 67,69 67,69 0,64  
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