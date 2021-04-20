***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.06.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile duyurduğumuz "Kalıplama Hattı ve Kum Hazırlama Üniteleri" işinin bir kısmına tekabül eden hat ve ünitelerin imalatı ve kurulumu için DISA Industries A/S (Danimarka) ile imzalanan sözleşme çerçevesinde imalatı ve kurulumu yapılan üretim hattımız, kum hazırlama mikserleri ve üniteleri ile beraber üretime geçmiştir. Bu son teknoloji üretim hattının verimliliğinin de ilerleyen aylarda tedricen artması ile beraber, hem yurtdışı müşterilerimizin 2021 yılı başından itibaren yüzde 30'un üzerinde artan siparişlerine karşılık verilmesi hem de farklı ürünlerin üretimine geçilmesi mümkün olacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929614BIST