***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.10.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarEn son 19.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz Kırşehir'deki fabrika arazimizin bulunduğu parselde yaklaşık 80 dönümlük alana güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumu tamamlanmış ve bugün Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kabulü yapılarak devreye alınmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939384BIST