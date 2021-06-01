***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.06.2021 17:16
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
En son 19.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz Kırşehir'deki fabrika arazimizin bulunduğu parselde yaklaşık 80 dönümlük alana güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumu tamamlanmış ve bugün Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kabulü yapılarak devreye alınmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939384
BIST
17:141.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:148,5239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0320
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
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8,5425
En Düşük
8,4778
17:1410,4482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0610
|Açılış
|: 10,3950
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|Önceki Kapanış
|: 10,3400
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10,4541
En Düşük
10,3676
17:14520,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 520,29
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|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KONTR
|72,60
|12.047.664
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.458.886
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|36.751.789
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.384.047
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.433.119
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|104.052.384
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,11
|1.277.239.203
|% 1,50
|
|THYAO
|13,44
|928.341.337
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,22
|615.768.590
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,96
|549.126.660
|% 1,27
|
|EREGL
|19,46
|394.678.172
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,22
|615.768.590
|% 3,26
|
|GARAN
|8,11
|1.277.239.203
|% 1,50
|
|ODAS
|2,08
|241.433.119
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.532.513
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|171.249.814
|% -0,51
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5218
|8,5239
|% 0,38
|
|Euro
|10,4414
|10,4482
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,0441
|12,1045
|% 0,08
|
|Frank
|9,4622
|9,5192
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2637
|2,2751
|% 0,27
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-8,03
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.422
|3.510
|-2,11
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,02
|
|Çeyrek
|830
|849
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,05
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|1,75
|
Seans Raporu
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17:24
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