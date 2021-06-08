***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.12.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz, 2021 yılında tamamlanan sermaye artışından elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunda belirtilen indüksiyon ocağı yatırımı için inductotherm İndüksiyon Sistemler San. A.Ş. ile 08.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Üç set, 2.500 kW güçteki VIP Dual Power (+500kW) üretilecek indüksiyon ocaklarının ilk seti 7 ay sonra, ikinci seti 9 ay sonra üçüncü seti ise 12 ay sonra teslim edilecektir. Toplam sözleşme bedeli 1.605.000 USD'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941104BIST