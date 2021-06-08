***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.06.2021 17:01
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.12.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğumuz, 2021 yılında tamamlanan sermaye artışından elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Yerleri Yönetim Kurulu Raporunda belirtilen indüksiyon ocağı yatırımı için inductotherm İndüksiyon Sistemler San. A.Ş. ile 08.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Üç set, 2.500 kW güçteki VIP Dual Power (+500kW) üretilecek indüksiyon ocaklarının ilk seti 7 ay sonra, ikinci seti 9 ay sonra üçüncü seti ise 12 ay sonra teslim edilecektir. Toplam sözleşme bedeli 1.605.000 USD'dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941104
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,5750
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|Önceki Kapanış
|: 8,5900
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8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 10,4600
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|Önceki Kapanış
|: 10,4600
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|Açılış
|: 522,57
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|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5897
|8,5936
|% -0,13
|
|Euro
|10,4631
|10,4698
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0917
|12,1524
|% -0,43
|
|Frank
|9,5494
|9,6069
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2841
|2,2956
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,62
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|71,93
|71,93
|-0,29
|