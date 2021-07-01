***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.07.2021 12:50
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP 'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan harcamalardan Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de Finansal Nitelikli Borç Ödemesi harcama kalemi kapsamında Özışık'ın , iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş.'ne olan ,ana para ve işlemiş faizleriyle 33.212.770,71 TL' ye baliğ olan finansal nitelikteki borç 30.06.2021 tarihi itibarı ile nakden ödenerek kapatılmıştır.
Yapılan ödemeyi finanse etmek üzere Özışık'a önümüzdeki günlerde yapacağı sermaye artırımına mahsuben Çemaş tarafından 26.600.000 TL , HMF Makine tarafından 6.600.000 TL sermaye avansı verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945408
BIST
13:441.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:448,6867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,6850
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|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7245
En Düşük
8,6573
13:4410,3394
En Yüksek
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|: 0,12%
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|: 10,2900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,2829
13:44495,98
En Yüksek
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|Açılış
|: 495,98
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|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:44
|PKENT
|2.844,40
|4.402.152
|% 10,00
|
|GEDIK
|8,72
|19.657.752
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|6.868.634
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,09
|41.570.957
|% 9,00
|
|KUTPO
|51,85
|1.849.904
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,36
|504.351.680
|% 0,72
|
|THYAO
|13,42
|395.756.653
|% 0,37
|
|SASA
|27,44
|268.364.244
|% 0,96
|
|ERBOS
|133,70
|238.915.899
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,18
|202.519.363
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,18
|202.519.363
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,89
|172.082.792
|% 1,07
|
|GARAN
|8,36
|504.351.680
|% 0,72
|
|PEKGY
|1,09
|41.570.957
|% 9,00
|
|SKBNK
|1,05
|35.323.643
|% -0,94
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6840
|8,6867
|% -0,14
|
|Euro
|10,3115
|10,3394
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9383
|11,9982
|% -0,49
|
|Frank
|9,3504
|9,4067
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% -0,09
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,67
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,27
|