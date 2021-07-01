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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.07.2021 12:50



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       01.03.2021 tarihinde KAP 'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan  harcamalardan Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de Finansal Nitelikli Borç Ödemesi harcama kalemi kapsamında Özışık'ın , iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic.  A.Ş.'ne olan ,ana para ve işlemiş faizleriyle 33.212.770,71 TL' ye baliğ olan  finansal nitelikteki borç 30.06.2021 tarihi itibarı ile nakden ödenerek kapatılmıştır.
Yapılan ödemeyi finanse etmek üzere Özışık'a önümüzdeki günlerde  yapacağı sermaye artırımına mahsuben Çemaş tarafından 26.600.000 TL , HMF Makine tarafından  6.600.000 TL  sermaye avansı verilmiştir.
 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945408


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