***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP 'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan harcamalardan Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de Finansal Nitelikli Borç Ödemesi harcama kalemi kapsamında Özışık'ın , iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic. A.Ş.'ne olan ,ana para ve işlemiş faizleriyle 33.212.770,71 TL' ye baliğ olan finansal nitelikteki borç 30.06.2021 tarihi itibarı ile nakden ödenerek kapatılmıştır.Yapılan ödemeyi finanse etmek üzere Özışık'a önümüzdeki günlerde yapacağı sermaye artırımına mahsuben Çemaş tarafından 26.600.000 TL , HMF Makine tarafından 6.600.000 TL sermaye avansı verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945408BIST