***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Tozsuzlaştırma Yatırımı" nı gerçekleştirmek üzere Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.827.031 ABD Doları'dır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957589BIST