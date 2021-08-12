***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.08.2021 15:27
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Tozsuzlaştırma Yatırımı" nı gerçekleştirmek üzere Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.827.031 ABD Doları'dır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957589
BIST
17:371.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:378,5322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:3710,0807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0174
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
17:37487,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,72
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:35
|VKING
|7,60
|4.409.112
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.692.688
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.141.347
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.159.404
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.094.215
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|14.015.056
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|MARKA
|5,17
|12.374.772
|% -7,01
|
|EDATA
|15,71
|11.908.393
|% -6,77
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|GARAN
|9,24
|1.039.604.203
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,35
|948.010.816
|% 2,83
|
|SISE
|8,64
|820.481.501
|% 2,61
|
|TUPRS
|100,20
|621.901.805
|% 1,93
|
|THYAO
|12,40
|486.308.949
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,49
|346.636.954
|% -0,80
|
|KRDMD
|8,35
|948.010.816
|% 2,83
|
|GARAN
|9,24
|1.039.604.203
|% -0,54
|
|SISE
|8,64
|820.481.501
|% 2,61
|
|TSKB
|1,32
|93.172.197
|% 1,54
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5400
|8,5475
|% 0,08
|
|Euro
|10,0734
|10,0945
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,7853
|11,8444
|% 0,22
|
|Frank
|9,2780
|9,3339
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2701
|2,2815
|% -0,02
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|18,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,30
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|15,25
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,17
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,06
|
Seans Raporu
17:35
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17:47
DARDL, SAFKR, IEYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:47
IDGYO, MARKA, KUYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında