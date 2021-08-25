***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.08.2021 14:25
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakit sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960387
BIST
14:311.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
14:318,3944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
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8,4231
En Düşük
8,3625
14:319,8628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
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|Açılış
|: 9,8400
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|: 9,8750
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En Düşük
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14:31483,21
En Yüksek
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|| -3,55
|Açılış
|: 483,21
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|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler14:31
|GESAN
|27,34
|463.536.390
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.948.564
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|43.903.601
|% 9,67
|
|ARZUM
|19,01
|114.979.090
|% 9,63
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.407.898
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|EUYO
|3,68
|1.335.358
|% -5,40
|
|GARAN
|9,59
|1.071.506.798
|% 0,42
|
|THYAO
|12,88
|711.678.314
|% 0,55
|
|BRLSM
|13,13
|670.200.516
|% 8,42
|
|BIMAS
|72,95
|511.914.571
|% -0,61
|
|GESAN
|27,34
|463.536.390
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|285.948.564
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|163.746.424
|% 2,80
|
|GARAN
|9,59
|1.071.506.798
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,56
|248.279.501
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,74
|455.226.553
|% 0,65
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3906
|8,3944
|% -0,03
|
|Euro
|9,8547
|9,8628
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,4748
|11,5324
|% -0,15
|
|Frank
|9,1362
|9,1912
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2305
|2,2417
|% -0,06
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-7,74
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-37,32
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-18,05
|
|Çeyrek
|774
|792
|-9,03
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|0,23
|