***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamındaki 13 CNC tezgahının alımı için Okuma firması ile 2.215.000¬ karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu tezgahlar Şubat 2022 tarihinde teslim edilecek olup, Mart 2022 tarihinde devreye alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960742BIST