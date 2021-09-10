***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında yer alan CNC tezgahlarında kullanılmak üzere , "Robot Uygulama ve Özel Makine İşinin" yapılması için ERİŞ Makine CNC Takım Tezgahları ve Robot Uygulama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile 195.000¬ karşılığında anlaşmaya varılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963221BIST