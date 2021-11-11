***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.11.2021 16:19
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan " Isı Kontrollü Isıl İşlem Ünitesi" yatırımı kapsamında yer alan Doğalgaz Isıtmalı Araba Tabanlı Isıl İşlem Fırını yapılması için Calor Makine Sanayi Tic.A.Ş. firması ile 125.000¬ karşılığında, " Kataforez (Elektro Boya) Tesisi" yatırımı kapsamında Gün-Ka Makine İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile 875.000¬ karşılığında anlaşmaya varılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977038
BIST
16:201.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 16,70
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:209,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0806
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:2011,3870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0891
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:20592,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 5,80
|Açılış
|: 592,14
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:18
|OZRDN
|8,47
|30.952.638
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|86.910.059
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.520.023
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.667.338
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.144.937
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,74
|2.107.246
|% -9,66
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|TURGG
|132,00
|37.467.596
|% -8,71
|
|PETKM
|7,92
|6.693.281.957
|% 9,24
|
|GARAN
|10,68
|2.659.331.280
|% -0,47
|
|THYAO
|17,86
|1.464.145.310
|% -1,49
|
|TUPRS
|161,50
|967.315.677
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,52
|967.258.366
|% 2,87
|
|PETKM
|7,92
|6.693.281.957
|% 9,24
|
|GARAN
|10,68
|2.659.331.280
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,12
|625.973.847
|% -0,32
|
|ODAS
|1,52
|200.692.789
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|967.258.366
|% 2,87
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9185
|9,9219
|% 0,82
|
|Euro
|11,3806
|11,3895
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,2372
|13,3036
|% 0,61
|
|Frank
|10,7099
|10,7744
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6345
|2,6477
|% 0,69
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|5,03
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|42,92
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|20,77
|
|Çeyrek
|945
|966
|10,38
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|0,13
|
|B. Petrol
|82,33
|82,33
|-0,31
|