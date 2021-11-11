***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan " Isı Kontrollü Isıl İşlem Ünitesi" yatırımı kapsamında yer alan Doğalgaz Isıtmalı Araba Tabanlı Isıl İşlem Fırını yapılması için Calor Makine Sanayi Tic.A.Ş. firması ile 125.000¬ karşılığında, " Kataforez (Elektro Boya) Tesisi" yatırımı kapsamında Gün-Ka Makine İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile 875.000¬ karşılığında anlaşmaya varılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977038BIST