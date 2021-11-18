***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.11.2021 14:55
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakit sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978482
BIST
16:141.747
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 40,30
|Açılış
|: 1.710
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|Önceki Kapanış
|: 1.707
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1.759
En Düşük
1.701
16:1411,2796
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 637,72
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664,61
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:14
|TETMT
|190,50
|7.788.405
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|167.387.871
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.773.071
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|90.388.076
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,35
|9.088.136
|% -9,96
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|BASGZ
|15,60
|585.302.939
|% -9,46
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
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|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
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|AKSGY
|1,87
|46.097.955
|% -6,97
|
|GARAN
|12,29
|4.628.330.737
|% 3,28
|
|YKBNK
|3,65
|2.494.062.814
|% 8,31
|
|AKBNK
|7,37
|2.126.138.921
|% 3,66
|
|PETKM
|7,75
|2.069.011.379
|% 0,52
|
|SISE
|11,17
|1.716.493.444
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,65
|2.494.062.814
|% 8,31
|
|GARAN
|12,29
|4.628.330.737
|% 3,28
|
|AKBNK
|7,37
|2.126.138.921
|% 3,66
|
|TSKB
|1,62
|444.020.763
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,19
|603.029.767
|% 0,46
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2096
|11,2796
|% 6,08
|
|Euro
|12,7138
|12,8030
|% 6,31
|
|Sterlin
|14,8752
|14,9498
|% 4,08
|
|Frank
|11,9002
|11,9719
|% 4,35
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|Riyal
|2,9424
|2,9572
|% 4,20
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|16:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-10,29
|
|Altın Gr.
|663
|663
|25,49
|
|Cumhuriyet
|4.330
|4.396
|123,00
|
|Tam
|4.353
|4.464
|168,39
|
|Yarım
|2.104
|2.160
|81,46
|
|Çeyrek
|1.055
|1.080
|40,73
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|8,88
|8,89
|0,33
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|0,19
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