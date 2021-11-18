Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

18.11.2021 14:55
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rap


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakit sermaye artırımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor " ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978482


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:141.747
Değişim :  2,36% |  40,30
Açılış :  1.710  
Önceki Kapanış :  1.707  
En Yüksek
1.759 En Düşük
1.701
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 190,50 7.788.405 % 9,99  
PRKAB 44,76 167.387.871 % 9,98  
DITAS 22,92 16.773.071 % 9,98  
DOBUR 164,50 29.994.930 % 9,96  
MERCN 13,72 90.388.076 % 9,94  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Dolar 11,2096 11,2796 % 6,08  
Euro 12,7138 12,8030 % 6,31  
Sterlin 14,8752 14,9498 % 4,08  
Frank 11,9002 11,9719 % 4,35  
Riyal 2,9424 2,9572 % 4,20  
daha fazla
16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.857 -10,29  
Altın Gr. 663 663 25,49  
Cumhuriyet 4.330 4.396 123,00  
Tam 4.353 4.464 168,39  
Yarım 2.104 2.160 81,46  
Çeyrek 1.055 1.080 40,73  
Gümüş.Ons 24,70 24,73 -0,34  
Gümüş Gr. 8,88 8,89 0,33  
B. Petrol 80,47 80,47 0,19  
Seans Raporu 16:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru