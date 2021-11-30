***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında 1 adet Hartford marka CNC Çift kolonlu Dik İşleme Merkezi tezgahının alımı için DMS CNC Makine ve San.Tic.Ltd.Şti. firması ile 248.000USD karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu tezgahlar Nisan 2022 tarihinde teslim edilecek olup, Mayıs 2022 tarihinde devreye alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980293BIST