***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.11.2021 17:24
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında 1 adet Hartford marka CNC Çift kolonlu Dik İşleme Merkezi tezgahının alımı için DMS CNC Makine ve San.Tic.Ltd.Şti. firması ile 248.000USD karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu tezgahlar Nisan 2022 tarihinde teslim edilecek olup, Mayıs 2022 tarihinde devreye alınacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980293
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
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|Önceki Kapanış
|: 1.810
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1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3833
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
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|: 13,3500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|: 778,74
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793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,00
|15.018.462
|% 33,33
|
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3426
|13,3833
|% -2,11
|
|Euro
|15,1193
|15,1759
|% -2,26
|
|Sterlin
|17,6512
|17,7398
|% -2,61
|
|Frank
|14,3882
|14,4748
|% -2,98
|
|Riyal
|3,5337
|3,5514
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|13,70
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-17,51
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|-0,36
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
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17:58USAK
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17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
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17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de