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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.01.2022 09:21
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rap


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan " Kataforez Tesisi" yatırımı kapsamında, Yaş Boya Tesisi için Gün-Ka Makine İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile 190.000¬ karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Yapılacak yatırımla üretilen parçaların yaş boya işlemlerinde kalitenin artması ve maliyet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992617


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Çeyrek 1.289 1.319 8,06  
Gümüş.Ons 22,61 22,63 0,14  
Gümüş Gr. 10,06 10,08 0,09  
B. Petrol 81,72 81,72 0,85  
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