***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.01.2022 09:21
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan " Kataforez Tesisi" yatırımı kapsamında, Yaş Boya Tesisi için Gün-Ka Makine İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması ile 190.000¬ karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Yapılacak yatırımla üretilen parçaların yaş boya işlemlerinde kalitenin artması ve maliyet avantajı sağlanması hedeflenmektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992617
BIST
12:012.019
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -26,22
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.019
12:0113,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0307
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
12:0115,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
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15,7457
En Düşük
15,5189
12:01804,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,26
|Açılış
|: 804,62
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:01
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|BLCYT
|15,14
|18.554.172
|% 7,53
|
|ORCAY
|35,40
|7.129.178
|% 7,27
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,94
|43.476.285
|% -6,34
|
|ERBOS
|129,90
|167.419.277
|% -4,49
|
|YAPRK
|31,54
|26.269.924
|% -4,42
|
|IHAAS
|9,79
|1.439.610
|% -4,02
|
|KRDMD
|12,27
|2.462.542.159
|% 6,23
|
|THYAO
|26,40
|1.880.303.890
|% -1,12
|
|EREGL
|30,88
|1.453.553.536
|% 1,25
|
|GARAN
|11,72
|615.169.908
|% -0,17
|
|SISE
|14,89
|550.583.320
|% -0,07
|
|KRDMD
|12,27
|2.462.542.159
|% 6,23
|
|YKBNK
|3,69
|434.315.634
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,37
|248.794.578
|% -2,07
|
|THYAO
|26,40
|1.880.303.890
|% -1,12
|
|DOHOL
|3,08
|215.877.677
|% -0,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8327
|13,8515
|% 0,22
|
|Euro
|15,7107
|15,7356
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,7694
|18,8635
|% 0,31
|
|Frank
|14,8957
|14,9855
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6736
|3,6920
|% 0,08
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|7,11
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,36
|
|Cumhuriyet
|5.351
|5.431
|40,00
|
|Tam
|5.318
|5.453
|33,32
|
|Yarım
|2.570
|2.638
|16,12
|
|Çeyrek
|1.289
|1.319
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,08
|0,09
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|0,85
|