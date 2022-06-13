***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 10.06.2022 tarihinde yaptığı toplantısındaŞirketimizin 2021 yılında çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL‘den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sürecinde hazırlanarak 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) sistemi üzerinden duyurduğumuz "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"'nda Bağlı Ortaklığımız BND Elektirik Üretim A.Ş. tarafından 2.010.000 USD (15.694.100 TL) bedelle yapılması öngörülen, Osmaniye–Kahramanmaraş illeri sınırındaki Üçgen Hidroelektrik Santralının (Üçgen HES) bulunduğu alana 2,39 MWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması yatırımı için, Enerji Piyasası Kurulu (EPDK) tarafından sadece 68,3 kWp gücünde bir GES kurulumu için izin çıkmıştır.Bu kurulu güç seviyesinde bir GES kurmanının fizibıl olmayacağı anlaşıldığından, söz konusu yatırımın yatırım planımızdan çıkarılmasına dolayısı ile yatırımın sağlanması için BND Elektrik Üretim A.Ş. de şirketimizin yatırım tutarı kadar yapmayı öngördüğü sermaye artırımından vazgeçilmesine, karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036834BIST