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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

13.06.2022 09:10
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rap


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

         Yönetim Kurulumuz 10.06.2022 tarihinde yaptığı toplantısında
Şirketimizin 2021 yılında çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL‘den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sürecinde hazırlanarak 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) sistemi üzerinden duyurduğumuz "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"'nda Bağlı Ortaklığımız BND Elektirik Üretim A.Ş. tarafından 2.010.000 USD (15.694.100 TL) bedelle yapılması öngörülen, Osmaniye–Kahramanmaraş illeri sınırındaki  Üçgen Hidroelektrik Santralının (Üçgen HES) bulunduğu alana 2,39 MWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması yatırımı için, Enerji Piyasası Kurulu (EPDK) tarafından sadece 68,3 kWp gücünde bir GES kurulumu için izin çıkmıştır. 
Bu kurulu güç seviyesinde   bir GES kurmanının fizibıl olmayacağı anlaşıldığından, söz konusu yatırımın  yatırım planımızdan çıkarılmasına  dolayısı ile yatırımın sağlanması için BND Elektrik Üretim A.Ş. de şirketimizin yatırım tutarı kadar yapmayı öngördüğü sermaye artırımından vazgeçilmesine, karar verilmiştir.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036834


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