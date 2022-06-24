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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

24.06.2022 16:16
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rap


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 2020 yılında yaptığı sermaye artırımından sağlanan fonların tamamı kullanılmış olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen  fonun kullanımına ilişkin  Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039127


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