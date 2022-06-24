***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılında yaptığı sermaye artırımından sağlanan fonların tamamı kullanılmış olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039127BIST