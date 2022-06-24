***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.06.2022 16:16
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında yaptığı sermaye artırımından sağlanan fonların tamamı kullanılmış olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039127
BIST
17:352.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 16,09
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:3517,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0229
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:3518,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:351.020,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.020,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ECZYT
|52,80
|105.970.158
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.167.531
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.827.848
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,68
|36.584.560
|% -4,88
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|BAYRK
|6,78
|18.303.355
|% -3,83
|
|THYAO
|50,35
|5.459.480.264
|% -0,40
|
|ASELS
|24,70
|2.314.470.909
|% 6,01
|
|EREGL
|27,98
|1.914.729.462
|% 1,45
|
|SISE
|21,82
|1.712.434.407
|% 1,21
|
|KRDMD
|12,60
|1.227.162.710
|% 0,40
|
|ODAS
|3,19
|1.035.014.880
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,78
|879.242.281
|% -1,24
|
|TSKB
|2,11
|284.623.177
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,59
|321.192.472
|% 0,00
|
|THYAO
|50,35
|5.459.480.264
|% -0,40
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3649
|17,3754
|% 0,13
|
|Euro
|18,3157
|18,3403
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2964
|21,4032
|% 0,51
|
|Frank
|18,1355
|18,2447
|% 1,02
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,20
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,97
|