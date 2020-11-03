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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2020 14:47
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 474000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IŞIKLAR AMBALAJ PAZARLAMA A.Ş. KAĞIT TORBA ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI 55.406.267,86 0,82 TRY 0 İŞTİRAK
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 288.095.000,00 287.802.855,12 TRY 99,9 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 89.000.000,00 80.000.001,32 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885750


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
BALAT 7,59 579.132 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
EGEEN 1.111,90 403.685.504 % 9,99  
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16:08 Alış Satış %  
Dolar 8,5285 8,5339 % 1,11  
Euro 9,9833 9,9918 % 1,72  
Sterlin 11,0490 11,1045 % 1,66  
Frank 9,2839 9,3399 % 1,54  
Riyal 2,2672 2,2785 % 1,04  
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16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.901 5,06  
Altın Gr. 521 521 6,60  
Cumhuriyet 3.455 3.507 57,00  
Tam 3.442 3.529 61,87  
Yarım 1.664 1.707 29,93  
Çeyrek 834 854 14,96  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 0,15  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,12  
B. Petrol 40,12 40,12 1,15  
Seans Raporu 16:08
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