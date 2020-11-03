***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 14:47
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 474000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
IŞIKLAR AMBALAJ PAZARLAMA A.Ş. KAĞIT TORBA ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI 55.406.267,86 0,82 TRY 0 İŞTİRAK
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 288.095.000,00 287.802.855,12 TRY 99,9 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 89.000.000,00 80.000.001,32 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885750
BIST
16:081.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:088,5339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0938
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:089,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1685
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:08521,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,66
|Açılış
|: 521,03
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
521,91
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|403.685.504
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|53.767.377
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.149.199
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,34
|984.209.202
|% -0,31
|
|PETKM
|4,20
|981.174.882
|% 2,44
|
|KRDMD
|3,17
|900.493.891
|% -7,04
|
|TSKB
|2,31
|868.521.414
|% -9,41
|
|GARAN
|6,63
|701.260.826
|% 0,30
|
|TSKB
|2,31
|868.521.414
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,17
|900.493.891
|% -7,04
|
|PETKM
|4,20
|981.174.882
|% 2,44
|
|DOHOL
|2,41
|439.554.974
|% -1,23
|
|EKGYO
|1,72
|307.925.233
|% -1,15
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5285
|8,5339
|% 1,11
|
|Euro
|9,9833
|9,9918
|% 1,72
|
|Sterlin
|11,0490
|11,1045
|% 1,66
|
|Frank
|9,2839
|9,3399
|% 1,54
|
|Riyal
|2,2672
|2,2785
|% 1,04
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|5,06
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,60
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|57,00
|
|Tam
|3.442
|3.529
|61,87
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|29,93
|
|Çeyrek
|834
|854
|14,96
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
|
Seans Raporu
16:08
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-
16:22CUSAN
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 927, 654 adet işlem
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16:21INFO
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 10.65 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 261 adet işlem
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16:20XU100
Endeks 1, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 14, 610.00 milyon TL de
-
16:19KLGYO
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 696, 986 adet işlem
-
16:18BAYRK
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 752 adet işlem