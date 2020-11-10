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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2020 13:19
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 288.095.000,00 287.802.855,12 TRY 99,9 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİR



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BIST En Aktif Hisseler13:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 3,63 1.876.754 % 10,00  
TKURU 323,60 12.745.392 % 9,99  
BMELK 14,76 1.086.690 % 9,99  
KSTUR 210,50 1.654.741 % 9,98  
ARSAN 6,73 11.553.663 % 9,97  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 8,2961 8,3060 % 3,15  
Euro 9,7710 9,7823 % 2,81  
Sterlin 10,9222 10,9770 % 3,39  
Frank 8,9885 9,0427 % 2,41  
Riyal 2,2006 2,2117 % 2,79  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.875 9,08  
Altın Gr. 496 496 13,34  
Cumhuriyet 3.296 3.345 26,00  
Tam 3.280 3.364 18,68  
Yarım 1.585 1.627 9,04  
Çeyrek 795 814 4,52  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 -0,15  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,11  
B. Petrol 42,86 42,86 0,46  
Seans Raporu 13:44
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