***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2020 13:19
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 288.095.000,00 287.802.855,12 TRY 99,9 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİR
13:441.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:448,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2535
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:449,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2670
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:44498,54
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 15,53
|Açılış
|: 498,39
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.745.392
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.553.663
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.422.275
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,20
|3.004.908.714
|% 4,87
|
|GARAN
|7,53
|1.690.530.809
|% 0,67
|
|TCELL
|15,43
|1.130.436.645
|% -5,68
|
|PGSUS
|51,80
|1.061.498.422
|% 6,63
|
|TUPRS
|83,90
|799.200.399
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,86
|510.307.271
|% 0,54
|
|THYAO
|11,20
|3.004.908.714
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,45
|609.086.855
|% -0,81
|
|GARAN
|7,53
|1.690.530.809
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,60
|637.193.514
|% 3,45
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2961
|8,3060
|% 3,15
|
|Euro
|9,7710
|9,7823
|% 2,81
|
|Sterlin
|10,9222
|10,9770
|% 3,39
|
|Frank
|8,9885
|9,0427
|% 2,41
|
|Riyal
|2,2006
|2,2117
|% 2,79
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|9,08
|
|Altın Gr.
|496
|496
|13,34
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.280
|3.364
|18,68
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|9,04
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,46
|