***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2021 16:06
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02165370000 Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327 /702116
Süleyman Çelik Mali İşler Müdürü 0386 234 80 80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896692
BIST
17:211.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 19,92
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:217,3819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0480
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:219,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:21460,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,27
|Açılış
|: 460,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,41
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:21
|NIBAS
|57,20
|25.953.963
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.003.890
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.271.731
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,13
|18.264.274
|% -9,67
|
|ARZUM
|22,80
|455.570.726
|% -7,39
|
|EKGYO
|2,31
|1.926.960.876
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,75
|1.578.924.575
|% -6,16
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.713.081
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.252.944.457
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.045.601.111
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,31
|1.926.960.876
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|721.258.818
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|719.610.587
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,92
|619.403.797
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|815.925.017
|% 4,40
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3817
|7,3819
|% -0,65
|
|Euro
|9,0766
|9,0841
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0171
|10,0673
|% -1,09
|
|Frank
|8,3456
|8,3959
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% -0,73
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|43,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,23
|
|B. Petrol
|52,26
|52,26
|0,46
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:33IHLGM
Yüzde 7.20 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 077, 137 adet işlem
-
17:32OYAYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 297, 868 adet işlem
-
17:31KARSN
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 808, 620 adet işlem
-
17:30BEYAZ
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 652 adet işlem
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 9 artarak (% 1.42 ) 1, 347