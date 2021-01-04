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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2021 16:06



***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 02165370000 Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327 /702116
Süleyman Çelik Mali İşler Müdürü 0386 234 80 80




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896692


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BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 25.953.963 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.003.890 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.039.028 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
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Dolar 7,3817 7,3819 % -0,65  
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Frank 8,3456 8,3959 % -0,13  
Riyal 1,9601 1,9699 % -0,73  
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17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.940 43,37  
Altın Gr. 460 460 6,66  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.033 3.110 43,49  
Yarım 1.466 1.504 21,03  
Çeyrek 735 752 10,52  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 1,12  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,23  
B. Petrol 52,26 52,26 0,46  
Seans Raporu 17:21
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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