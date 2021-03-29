***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2021 15:54
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Işıklar Holding A.Ş.) 02165370000 yatirimci@cemas.com.tr Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327 /702116
Süleyman Çelik Mali İşler Müdürü 0386 234 80 80
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 791000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921462
BIST
16:401.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,62
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:408,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:409,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0877
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:40451,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,12
|Açılış
|: 451,24
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:40
|TRILC
|50,40
|179.985.875
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.287.445
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|CRDFA
|4,61
|53.263.215
|% -6,87
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.558.584
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.328.617.328
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,47
|920.550.539
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,01
|816.884.421
|% 8,65
|
|PETKM
|5,67
|573.510.517
|% 4,23
|
|EKGYO
|2,01
|816.884.421
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,93
|1.445.558.584
|% 5,16
|
|GARAN
|6,92
|1.328.617.328
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,47
|920.550.539
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,32
|358.460.755
|% 2,47
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1772
|8,1814
|% 1,25
|
|Euro
|9,6333
|9,6494
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,2637
|11,3202
|% 1,38
|
|Frank
|8,6736
|8,7258
|% 1,22
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 1,13
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:52KRDMD
Yüzde 5.31 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 914, 627 adet işlem
-
16:51SAYAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 374 adet işlem
-
16:50SANKO
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 564, 597 adet işlem
-
16:49IHLGM
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 285, 862 adet işlem
-
16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 3 artarak (% 0.72 ) 1, 432