***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2021 09:36
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FAZIL METE DEMİRMAN Genel Müdür Kimya Mühendisi Yoktur Yoktur
SÜLEYMAN ÇELİK Mali İşler Müdürlüğü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954295
BIST
10:201.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.398
10:208,3066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0413
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:209,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:20485,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,56
|Açılış
|: 484,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,83
BIST En Aktif Hisseler10:20
|IDGYO
|3,63
|9.945.126
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.403.080
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|19.780.721
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|INTEM
|42,60
|10.610.573
|% 7,68
|
|METUR
|5,82
|14.457.747
|% -5,21
|
|KUYAS
|2,59
|7.206.941
|% -5,13
|
|IDEAS
|49,22
|129.811
|% -4,98
|
|BURCE
|19,29
|1.187.070
|% -4,50
|
|BMSCH
|8,65
|24.313.277
|% -4,42
|
|SISE
|7,76
|218.548.757
|% 0,52
|
|GARAN
|8,61
|169.982.331
|% 0,70
|
|EREGL
|19,80
|117.708.152
|% 0,51
|
|KARSN
|4,05
|84.801.265
|% -1,70
|
|ASELS
|15,97
|72.508.680
|% -0,44
|
|SISE
|7,76
|218.548.757
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,40
|60.234.658
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,82
|37.915.238
|% 0,55
|
|KARSN
|4,05
|84.801.265
|% -1,70
|
|GARAN
|8,61
|169.982.331
|% 0,70
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3018
|8,3066
|% -0,49
|
|Euro
|9,8662
|9,8759
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,5410
|11,5989
|% -0,14
|
|Frank
|9,1620
|9,2172
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% -0,26
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,83
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,31
|