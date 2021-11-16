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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2021 12:20
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 339.441.007,00 312.530.439,76 TRY 92,08 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 89.000.000,00 80.000.001,32 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977993


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 19,72 91.724.527 % 9,98  
DOBUR 136,00 8.297.360 % 9,94  
DIRIT 4,89 445.249 % 9,89  
TDGYO 7,45 36.713.437 % 9,88  
IHAAS 4,47 31.288.226 % 9,83  
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13:08 Alış Satış %  
Dolar 10,1845 10,1908 % 1,32  
Euro 11,5757 11,5830 % 1,28  
Sterlin 13,6708 13,7394 % 1,67  
Frank 10,9396 11,0055 % 1,06  
Riyal 2,7077 2,7213 % 1,26  
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13:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 9,74  
Altın Gr. 614 614 11,18  
Cumhuriyet 4.058 4.119 92,00  
Tam 4.039 4.140 92,95  
Yarım 1.952 2.003 44,97  
Çeyrek 979 1.001 22,48  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,08  
Gümüş Gr. 8,25 8,26 0,14  
B. Petrol 82,58 82,58 0,53  
Seans Raporu 13:08
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