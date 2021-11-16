***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2021 12:20
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 339.441.007,00 312.530.439,76 TRY 92,08 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 89.000.000,00 80.000.001,32 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977993
BIST
13:101.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,56
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
13:1010,1850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1272
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
13:1011,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1428
|Açılış
|: 11,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
13:10613,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 10,72
|Açılış
|: 613,46
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
614,67
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler13:08
|ELITE
|19,72
|91.724.527
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|8.297.360
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|445.249
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,45
|36.713.437
|% 9,88
|
|IHAAS
|4,47
|31.288.226
|% 9,83
|
|TACTR
|27,84
|1.562.077
|% -7,20
|
|OYLUM
|8,14
|8.617.357
|% -7,08
|
|PENTA
|164,00
|20.713.613
|% -6,71
|
|ARASE
|99,30
|32.938.626
|% -4,89
|
|NUGYO
|10,39
|6.685.510
|% -4,85
|
|GARAN
|12,32
|2.012.412.372
|% 5,93
|
|AKBNK
|7,23
|1.754.735.233
|% 3,73
|
|YKBNK
|3,45
|1.653.488.651
|% 1,77
|
|PETKM
|7,93
|1.356.148.626
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,05
|987.784.809
|% 0,86
|
|YKBNK
|3,45
|1.653.488.651
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,19
|333.646.936
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,23
|1.754.735.233
|% 3,73
|
|PETKM
|7,93
|1.356.148.626
|% 0,00
|
|GARAN
|12,32
|2.012.412.372
|% 5,93
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1845
|10,1908
|% 1,32
|
|Euro
|11,5757
|11,5830
|% 1,28
|
|Sterlin
|13,6708
|13,7394
|% 1,67
|
|Frank
|10,9396
|11,0055
|% 1,06
|
|Riyal
|2,7077
|2,7213
|% 1,26
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,74
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,18
|
|Cumhuriyet
|4.058
|4.119
|92,00
|
|Tam
|4.039
|4.140
|92,95
|
|Yarım
|1.952
|2.003
|44,97
|
|Çeyrek
|979
|1.001
|22,48
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,26
|0,14
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|0,53
|