***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2022 12:01
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 339.441.007,00 312.530.439,76 TRY 92,08 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 89.000.000,00 80.000.001,32 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK
IŞIKLAR DÖKÜM PAZARLAMA A.Ş. METAL DÖKÜM, BİLYE VE MK. PARÇALARI SATIŞ VE PAZARLAMASI 1.050.000,00 1.050.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988887
BIST
13:011.967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
13:0113,4449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0374
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
13:0115,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0835
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
13:01786,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,76
|Açılış
|: 785,64
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler13:01
|BALAT
|9,57
|1.373.295
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.247.548
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.395.654
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,01
|20.891.436
|% 9,24
|
|EKIZ
|7,31
|539.478
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|34.992.324
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|30.262.500
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,80
|34.323.091
|% -7,54
|
|MARKA
|4,20
|2.281.438
|% -6,67
|
|CRFSA
|43,50
|83.031.834
|% -5,88
|
|THYAO
|23,06
|1.184.602.515
|% 1,14
|
|GARAN
|11,43
|775.209.982
|% 0,00
|
|EREGL
|29,98
|768.787.820
|% -0,79
|
|PETKM
|8,39
|546.736.548
|% 2,44
|
|BIMAS
|68,80
|488.414.861
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,24
|170.936.061
|% -0,88
|
|YKBNK
|3,44
|257.118.958
|% 0,29
|
|GARAN
|11,43
|775.209.982
|% 0,00
|
|PETKM
|8,39
|546.736.548
|% 2,44
|
|TSPOR
|7,43
|484.886.764
|% 1,50
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4308
|13,4449
|% 0,28
|
|Euro
|15,1953
|15,2353
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,1404
|18,2314
|% 0,34
|
|Frank
|14,6242
|14,7123
|% 0,37
|
|Riyal
|3,5695
|3,5874
|% 0,31
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|3,69
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,13
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|48,00
|
|Tam
|5.193
|5.329
|46,52
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|22,50
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,25
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,03
|
|B. Petrol
|80,00
|80,00
|0,00
|