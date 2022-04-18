***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.04.2022 14:34
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çevirgen Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Işıklar Holding A.Ş.) 02165370000 yatirimci@cemas.com.tr Sermaye Piyasası Faal.İleri Düzey. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 207327 /702116
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FAZIL METE DEMİRMAN Genel Müdür Kimya Mühendisi Yoktur Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021460
BIST
15:062.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,17
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
15:0614,6505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0182
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6545
En Düşük
14,6093
15:0615,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
15:06938,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,58
|Açılış
|: 938,76
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler15:06
|OYYAT
|59,50
|4.010.122
|% 9,98
|
|YKSLN
|9,54
|87.096.265
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,99
|5.105.233
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,07
|83.990.089
|% 9,50
|
|TDGYO
|7,61
|13.079.840
|% 8,71
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,47
|26.944.742
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,51
|62.222.780
|% -5,23
|
|KARYE
|16,42
|231.603.164
|% -4,92
|
|GZNMI
|30,44
|10.652.762
|% -4,64
|
|GARAN
|14,11
|2.284.226.018
|% 1,51
|
|THYAO
|37,84
|1.692.294.714
|% 0,26
|
|ASELS
|27,84
|1.361.226.227
|% 1,09
|
|YKBNK
|5,23
|1.331.703.253
|% 0,77
|
|KOZAL
|174,10
|1.175.837.856
|% 2,59
|
|TSKB
|1,97
|571.042.374
|% 4,79
|
|YKBNK
|5,23
|1.331.703.253
|% 0,77
|
|VAKBN
|4,22
|729.443.615
|% 2,93
|
|ODAS
|2,37
|414.435.799
|% 2,16
|
|GARAN
|14,11
|2.284.226.018
|% 1,51
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6471
|14,6505
|% 0,12
|
|Euro
|15,8207
|15,8338
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0416
|19,1371
|% -0,08
|
|Frank
|15,4762
|15,5695
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8937
|3,9132
|% 0,08
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|19,64
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,94
|
|Cumhuriyet
|6.209
|6.303
|62,00
|
|Tam
|6.179
|6.333
|61,19
|
|Yarım
|2.986
|3.063
|29,60
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|14,80
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,16
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,15
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:20TDGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 063, 466 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 59 artarak (% 0.31 ) 2, 796
-
15:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, YKBNK, VAKBN
-
15:19PEGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 404, 837 adet işlem
-
15:18KUYAS
Yüzde 7.33 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 251 adet işlem