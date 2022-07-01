***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRIZA KUTLU IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 07.03.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalık Evet Bağımsız Üye DeğilUĞUR IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.03.1995 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Evet Bağımsız Üye DeğilSIRRI GÖKÇEN ODYAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.10.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye DeğilSEBAHATTİN LEVENT DEMİRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.04.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiVOLKAN GİRİŞKEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.06.2022 İcrada Görevli Yok Işıklar Holding A.Ş. Genel Müdürü (CEO) ,Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü, Niğbaş , Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Y.K. Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilTURGUT IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.06.2022 İcrada Görevli Değil Yok Holding A.Ş. İş Geliştirme Müdürü,Işıklar Holding A.Ş.,Niğbaş ve Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. YK Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilELA IŞIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.06.2022 İcrada Görevli Değil Yok Işıklar Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü,Işıklar Holding A.Ş.,Niğbaş ve Işıklar Enerji ve Yapo Holding A.Ş. Y.K. Üyeliği Hayır Bağımsız Üye DeğilCAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Özel Sektörde Yönetici Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677607 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiZİYA MEHMET GÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Yoktur Özel Sektörde Yönetici Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677607 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040599BIST