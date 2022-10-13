***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2022 15:55
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ,G.MENKUL ALIM SATIM KİRALAMA 339.441.007,00 312.530.439,76 TRY 92,08 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 89.000.000,00 80.000.001,32 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK
IŞIKLAR DÖKÜM PAZARLAMA A.Ş. METAL DÖKÜM, BİLYE VE MK. PARÇALARI SATIŞ VE PAZARLAMASI 1.050.000,00 1.050.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071629
BIST
16:113.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,02
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.527
16:1118,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5949
En Düşük
18,5039
16:1117,9657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0562
|Açılış
|: 18,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:11986,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,72
|Açılış
|: 987,10
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:11
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|CELHA
|17,76
|111.019.086
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,91
|347.648.494
|% 9,83
|
|EMNIS
|51,40
|627.800
|% 9,64
|
|KAPLM
|73,80
|16.955.357
|% 6,96
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|830.198.332
|% -9,93
|
|RODRG
|28,06
|9.356.653
|% -9,25
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,50
|6.097.603.362
|% 2,82
|
|PETKM
|14,87
|1.958.495.991
|% 1,50
|
|SASA
|83,10
|1.764.005.160
|% 1,47
|
|AKBNK
|12,93
|1.760.194.054
|% 0,00
|
|ASELS
|31,30
|1.529.150.603
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,14
|954.556.170
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,31
|1.293.059.461
|% 1,34
|
|ODAS
|8,28
|1.223.036.738
|% 6,29
|
|DOHOL
|5,43
|757.853.112
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,23
|1.153.020.199
|% -0,24
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5949
|% 0,16
|
|Euro
|17,9410
|17,9657
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7422
|20,8462
|% 0,95
|
|Frank
|18,4031
|18,5140
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% 0,09
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-24,21
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-10,90
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.744
|-61,00
|
|Tam
|6.669
|6.734
|-59,00
|
|Yarım
|3.250
|3.292
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|-1,14
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26ENSRI
Yüzde 8.84 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 941, 040 adet işlem
-
16:24KONKA
Yüzde 7.31 oranında artışla 39.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 092, 121 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 3, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 41, 789.00 milyon TL de
-
16:22CUSAN
Yüzde 7.54 oranında artışla 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 527, 165 adet işlem
-
16:20OBASE
Yüzde 5.59 oranında artışla 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 566, 856 adet işlem