***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
17.03.2021 13:32
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 474.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 317.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 66,88 oranında artırılarak 791.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 02.03..2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 16.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.633.798,948 TL olup, bu paylar 19-22 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.cemas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır.
Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918733
BIST
13:531.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
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1.589
En Düşük
1.575
13:537,5078
En Yüksek
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|: 0,30%
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|: 7,4950
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|Önceki Kapanış
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7,5283
En Düşük
7,4818
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8,9672
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 416,90
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420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:53
|EUHOL
|3,63
|20.161.105
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.698.397
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.794.723
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|12.176.235
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|30.084.356
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,86
|8.649.051
|% -4,48
|
|SISE
|7,95
|1.006.181.735
|% 1,79
|
|THYAO
|14,73
|678.839.893
|% -0,07
|
|KCHOL
|24,64
|630.367.946
|% 4,94
|
|GARAN
|8,91
|560.974.481
|% 0,56
|
|KARSN
|4,48
|556.117.395
|% 4,92
|
|SISE
|7,95
|1.006.181.735
|% 1,79
|
|KARSN
|4,48
|556.117.395
|% 4,92
|
|EKGYO
|2,25
|247.889.160
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|245.479.180
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,24
|303.294.383
|% 2,42
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5024
|7,5078
|% 0,30
|
|Euro
|8,9390
|8,9441
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,4123
|10,4646
|% 0,39
|
|Frank
|8,0689
|8,1175
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,21
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,23
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.770
|2.840
|-0,87
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|-0,42
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|-0,66
|