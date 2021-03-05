***CEMAS* *EMKEL* *AKSGY* *IZMDC* *OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.03.2021 09:13
***CEMAS******EMKEL******AKSGY******IZMDC******OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, CEMAS, EMKEL, IZMDC, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) CEMAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) EMKEL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/03/2021) IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) OSTIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915325
BIST
12:081.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.534
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|Önceki Kapanış
|: 1.538
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1.542
En Düşük
1.528
12:087,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,4850
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|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5541
En Düşük
7,4772
12:088,9744
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
|: 409,59
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|Önceki Kapanış
|: 410,38
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412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler12:08
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|10.260.227
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.737.379
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,50
|16.060.433
|% -9,00
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,14
|143.450.503
|% -8,20
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,96
|1.202.826.626
|% 1,19
|
|GARAN
|9,25
|603.463.361
|% -1,60
|
|KRDMD
|7,30
|548.961.404
|% -0,82
|
|THYAO
|14,66
|523.550.267
|% -0,41
|
|INDES
|32,52
|470.380.582
|% 6,69
|
|PETKM
|5,96
|1.202.826.626
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|245.039.794
|% -0,82
|
|ODAS
|3,92
|376.646.492
|% 1,29
|
|TSKB
|1,73
|129.721.327
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,30
|548.961.404
|% -0,82
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5128
|7,5155
|% 0,06
|
|Euro
|8,9693
|8,9744
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,3642
|10,4161
|% -0,39
|
|Frank
|8,0473
|8,0958
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9959
|2,0059
|% -0,05
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-2,00
|
|Tam
|2.705
|2.775
|-4,68
|
|Yarım
|1.307
|1.342
|-2,27
|
|Çeyrek
|656
|671
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,85
|67,85
|1,11
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