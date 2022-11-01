***CEMAS* *FONET* *YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.11.2022 09:21
***CEMAS******FONET******YGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, FONET, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075779
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0518,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1223
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5425
En Düşük
18,3744
18:05983,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,21
|Açılış
|: 983,23
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
983,89
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|3,44
|44.640.703
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,51
|17.206.512
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|62.199.325
|% 0,00
|
|INTEM
|94,00
|33.272.585
|% 0,00
|
|IPEKE
|27,36
|411.651.459
|% 0,00
|
|HEKTS
|28,28
|1.223.686.398
|% -1,26
|
|HURGZ
|3,44
|44.640.703
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,51
|17.206.512
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,75
|62.199.325
|% 0,00
|
|INTEM
|94,00
|33.272.585
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6129
|18,6210
|% 0,08
|
|Euro
|18,4919
|18,5259
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4163
|21,5237
|% 0,73
|
|Frank
|18,5597
|18,6715
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|9,51
|
|Altın Gr.
|983
|983
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.617
|6.683
|32,00
|
|Yarım
|3.224
|3.265
|16,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,25
|
|B. Petrol
|94,14
|94,14
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de