CEMAS* *GARAN* *ODAS* *BRISA* *ISFIN* *VANGD* *DEVA* *TSPOR* *METRO* *SILVR* *SEKUR* *NIBAS* *ARDYZ* *DENCM* *BNTAS* *USAK* *AVGYO* *KRDMA* *KRDMB*

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusuİlgili Şirketler ARDYZ, AVGYO, BNTAS, BRISA, CEMAS, DENCM, DEVA, IEYHO, ISFIN, KRDMA, KRDMB, METRO, NIBAS, ODAS, OZBAL, OZGYO, PRZMA, SASA, SEKUR, SEYKM, SILVR, SNGYO, SODA, TEKTU, TSPOR, GARAN, USAK, VANGD, YGYOSermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMAPAY SENEDI ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. TREARDY00023 ARDYZ E 368,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAAVRSY91Q2 AVGYO E 10,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. TREBANT00026 BNTAS E 1.400,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. TRABRISA91E3 BRISA E 4.750,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÇEMAS DÖKÜM SANAYI A.S. TRECMAS00010 CEMAS E 0,640 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DENIZLI CAM SANAYII VE TICARET A.S. TRADENCM91F3 DENCM E 5.988,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI DEVA HOLDING A.S. TRADEVAW91E2 DEVA E 0,710 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. TRAMTEKS91B0 IEYHO E 100,188 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI IS FINANSAL KIRALAMA A.S. TRAISGEN91P9 ISFIN E 1,599 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. A GRUBU TRAKRDMA91G3 KRDMA E 855,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S.B GRUBU TRAKRDMB91G1 KRDMB E 50.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. TRAVANET91A5 METRO E 0,761 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. TRENNBS00013 NIBAS E 5.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. TREODAS00014 ODAS E 39.800,970 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÖZBAL ÇELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHÜT A.S. TREOZBL00010 OZBAL E 0,074 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAOZFIN91P5 OZGYO E 0,382 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. TREPRZM00011 PRZMA E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SASA POLYESTER SANAYI A.S. TRASASAW91E4 SASA E 1,365 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SEKURO PLASTIK AMBALAJ SANAYI A.S. TRESKPA00016 SEKUR E 1,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. TRESEYT00011 SEYKM E 12.991,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SILVERLINE ENDÜSTRI VE TICARET A.S. TRESLVR00016 SILVR E 0,580 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019 SNGYO E 100,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI SODA SANAYII A.S. TRASODAS91E5 SODA E 0,541 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. TRATEKTU91K2 TEKTU E 0,357 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. TRETRBZ00016 TSPOR E 2,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1 GARAN E 31,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI USAK SERAMIK SANAYII A.S. TRAUSAKW91F6 USAK E 0,755 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI VANET GIDA SANAYI IÇ VE DIS TICARET A.S. TREVNGS00015 VANGD E 8.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSENPAY SENEDI YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRAIHGYO91Q6 YGYO E 0,280 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816953