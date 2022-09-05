***CEMAS* *IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***CEMAS******IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IEYHO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar02.09.2022 tarihinde Şirketimiz'in aktifinde bulunan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) paylarından 30.000.000 adedi 0,91- 0,94 fiyat aralığından 27.761.264,81 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmıştır.Bu İşlemle IEYHO sermayesindeki pay oranımız % 4,14' e inmiştir.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)02/09/2022 30.000.000 -30.000.000 52.504.146 22.504.146 % 9,66 % 9,06 % 4,14 % 3,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060026BIST