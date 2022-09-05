***CEMAS* *IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2022 09:14
***CEMAS******IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.09.2022 tarihinde Şirketimiz'in aktifinde bulunan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) paylarından 30.000.000 adedi 0,91- 0,94 fiyat aralığından 27.761.264,81 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmıştır.Bu İşlemle IEYHO sermayesindeki pay oranımız % 4,14' e inmiştir.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/09/2022 30.000.000 -30.000.000 52.504.146 22.504.146 % 9,66 % 9,06 % 4,14 % 3,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060026
BIST
12:113.306
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 83,57
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.309
En Düşük
3.248
12:1118,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1118,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:111.003,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.003,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:09
|ICBCT
|7,93
|32.161.110
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.036.559
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|35.407.999
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.526.052
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.755.353
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.393.976
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,34
|9.528.267
|% -8,25
|
|ULUSE
|134,00
|37.640.063
|% -5,90
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,30
|3.436.165.119
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,10
|3.224.816.232
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,36
|2.767.701.496
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,51
|2.595.760.031
|% 3,68
|
|GARAN
|25,10
|2.081.485.822
|% 2,95
|
|EKGYO
|4,36
|2.767.701.496
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,10
|3.224.816.232
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,51
|2.595.760.031
|% 3,68
|
|ISCTR
|9,30
|1.665.420.710
|% 5,20
|
|KRDMD
|12,59
|2.049.817.249
|% 7,51
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2203
|18,2299
|% 0,16
|
|Euro
|18,0783
|18,0891
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,8813
|20,9861
|% -0,04
|
|Frank
|18,4565
|18,5677
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8332
|4,8574
|% 0,13
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,64
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|2,44
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
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12:24XU100
Endeks 3, 306 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 59 üstünde . İşlem hacmi 38, 122.00 milyon TL de
-
12:24HUNER
Yüzde 7.43 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 763, 535 adet işlem
-
12:23SMRTG
Yüzde 8.75 oranında artışla 44.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 321, 600 adet işlem
-
12:22SEKFK
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 255 adet işlem
-
12:21SEGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 143, 291 adet işlem