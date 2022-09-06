***CEMAS* *IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2022 08:47
***CEMAS******IEYHO*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05.09.2022 tarihinde Şirketimiz'in aktifinde bulunan 22.504.146 adet Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) paylarının tamamı 0,91- 0,92 fiyat aralığından 20.509.170,41 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmıştır.Bu İşlemle IEYHO sermayesinde payımız kalmamıştır.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/09/2022 22.504.146 -22.504.146 22.504.146 0 % 4,14 % 3,88 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060327
BIST
11:093.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 59,29
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:0918,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2326
En Düşük
18,1962
11:0918,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:091.005,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.005,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:07
|INVEO
|18,59
|77.583.150
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|20.937.631
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|628.860.384
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.307.157
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.307.185
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.279.862
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|PRKME
|13,70
|38.760.091
|% -6,04
|
|BJKAS
|7,60
|70.422.072
|% -5,71
|
|YKBNK
|8,28
|3.486.865.972
|% 2,10
|
|EREGL
|32,88
|2.917.237.061
|% 6,13
|
|KRDMD
|13,93
|2.258.771.161
|% 8,15
|
|AKBNK
|15,05
|1.892.378.221
|% 6,06
|
|SISE
|26,52
|1.717.692.502
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,28
|3.486.865.972
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,44
|1.497.831.588
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,93
|2.258.771.161
|% 8,15
|
|AKBNK
|15,05
|1.892.378.221
|% 6,06
|
|ISCTR
|10,07
|1.043.536.767
|% 4,46
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2264
|18,2317
|% 0,09
|
|Euro
|18,1546
|18,1614
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0453
|21,1509
|% 0,57
|
|Frank
|18,5481
|18,6598
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8354
|4,8597
|% 0,07
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,67
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.773
|6.832
|20,00
|
|Yarım
|3.300
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,16
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|0,04
|
Seans Raporu
11:07
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11:22EREGL
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11:21KRDMA
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11:20XU050
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11:20
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11:20
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