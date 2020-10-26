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***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2020 15:35
GÜNCEL HABERLER



***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 165.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 51.500.000 TL nakit artırmak suretiyle 216.500.000 TL'ne yükseltilmesi işlemi 22.10.2020 tarihinde tescil olmuştur. Söz konusu sermaye artırımı öncesinde %99,84 olan şirketimiz payı, sermaye artırımı sonrasında %76,11 olmuştur. Sermaye artışı, Özışık İnşaat ve Enerji  A.Ş. (Özışık) tarafından nakden karşılanmıştır. Sermaye artışı sonrasında Özışık'ın Işıklar İnşaat Malzemeleri sermayesindeki  payı %23,79 olmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883830


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