***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 15:35
***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 165.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 51.500.000 TL nakit artırmak suretiyle 216.500.000 TL'ne yükseltilmesi işlemi 22.10.2020 tarihinde tescil olmuştur. Söz konusu sermaye artırımı öncesinde %99,84 olan şirketimiz payı, sermaye artırımı sonrasında %76,11 olmuştur. Sermaye artışı, Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık) tarafından nakden karşılanmıştır. Sermaye artışı sonrasında Özışık'ın Işıklar İnşaat Malzemeleri sermayesindeki payı %23,79 olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883830
BIST
17:211.159
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -31,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:218,0868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1197
|Açılış
|: 8,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:219,5557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1065
|Açılış
|: 9,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:21495,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 8,40
|Açılış
|: 495,60
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:21
|RTALB
|49,52
|264.113.351
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.237.801
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.445.972
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.008.387
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.620.463
|% -10,00
|
|AYCES
|45,90
|5.705.190
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.498.296
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|ECILC
|7,48
|1.385.299.604
|% 4,62
|
|GARAN
|6,86
|1.008.107.343
|% -2,97
|
|SISE
|6,48
|834.549.203
|% -4,85
|
|FENER
|38,18
|723.520.288
|% 0,58
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|579.867.305
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|463.197.059
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|669.777.652
|% -2,87
|
|IHLAS
|1,18
|237.930.227
|% -7,81
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0818
|8,0868
|% 1,50
|
|Euro
|9,5497
|9,5557
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,4845
|10,5370
|% 1,18
|
|Frank
|8,8735
|8,9270
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1494
|2,1602
|% 1,48
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.263
|3.344
|53,84
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,05
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,20
|