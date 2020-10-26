***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 165.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 51.500.000 TL nakit artırmak suretiyle 216.500.000 TL'ne yükseltilmesi işlemi 22.10.2020 tarihinde tescil olmuştur. Söz konusu sermaye artırımı öncesinde %99,84 olan şirketimiz payı, sermaye artırımı sonrasında %76,11 olmuştur. Sermaye artışı, Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık) tarafından nakden karşılanmıştır. Sermaye artışı sonrasında Özışık'ın Işıklar İnşaat Malzemeleri sermayesindeki payı %23,79 olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883830BIST