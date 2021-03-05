***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı Bağlı Ortaklığımız Işıklar Pazarlama A.Ş. , Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) ‘nin devam eden sermaye artırımı rüçhan hakkı kullanımı sürecinde , bu gün itibarı ile rüçhan haklarının tamamını kullanarak CEMAS sermayesindeki nominal pay tutarını 8.196.721 TL den , 13.678.493,742 TL ' ye çıkarmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915321BIST